Zeynep Sönmez WTA 500 Turnuvalarına Davet Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Zeynep Sönmez WTA 500 Turnuvalarına Davet Edildi

29.01.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Abu Dabi ve Merida Açık turnuvalarına özel davet aldı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 500 düzeyindeki kadınlar tenis turnuvaları Abu Dabi Açık ve Merida Açık'tan özel davet aldı.

Grand slam organizasyonlarında 2025 Wimbledon'dan sonra 2026 Avustralya Açık'ta da teklerde 3. tura yükselerek adından söz ettiren Zeynep, şubat ayında Kadınlar Tenis Birliği (WTA) faaliyet takvimindeki iki turnuvada mücadele edecek.

WTA 500 düzeyindeki turnuvalar Abu Dabi Açık ve Merida Açık'ın internet sitelerinde yer alan açıklamaya göre dünya 112 numarası Zeynep, söz konusu organizasyonlara özel davetle katılım hakkı kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki Abu Dabi Açık 1-7 Şubat, Meksika'nın Merida şehriyle aynı adı taşıyan turnuva ise 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

23 yaşındaki milli tenisçi, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu, 2024'te WTA 250 seviyesinde olan Merida Açık'ta elde etti.

Kaynak: AA

Zeynep Sönmez, Spor, Wta, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Sönmez WTA 500 Turnuvalarına Davet Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:44:58. #7.11#
SON DAKİKA: Zeynep Sönmez WTA 500 Turnuvalarına Davet Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.