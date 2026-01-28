Zeynep Sözer\'den gönül ve dayanışma buluşmaları

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, gönül ve dayanışma buluşmaları gerçekleştirdi.

Zeynep Sözer, hane ziyaretleri kapsamında Tongur ve Aksu ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenen Sözer, hanelerde bir süre sohbet ederek aile bireylerinin görüşlerini dinledi. Ardından Zeynep Sözer, Bilecik Halk Eğitimi Merkezi'ni de ziyaret etti. Merkezde kursiyerlerle bir araya gelen Sözer, el emeğiyle hazırlanan ürünleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan Zeynep Sözer, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün kardeşi Zeynep Bakırkaya'yı ziyaret etti. Ziyarette şehit Muhammed Fatih Safitürk rahmet ve minnetle anıldı. Sözer, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Zeynep Sözer ziyaretlerin ardından, "Şehitlerimizin emanetleri milletimizin baş tacıdır. Devletimiz ve milletimiz her zaman şehit ailelerimizin yanındadır" dedi. - BİLECİK