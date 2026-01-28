Zeynep Sözer'den gönül ve dayanışma buluşmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Zeynep Sözer'den gönül ve dayanışma buluşmaları

Zeynep Sözer\'den gönül ve dayanışma buluşmaları
28.01.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, gönül ve dayanışma buluşmaları gerçekleştirdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, gönül ve dayanışma buluşmaları gerçekleştirdi.

Zeynep Sözer, hane ziyaretleri kapsamında Tongur ve Aksu ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenen Sözer, hanelerde bir süre sohbet ederek aile bireylerinin görüşlerini dinledi. Ardından Zeynep Sözer, Bilecik Halk Eğitimi Merkezi'ni de ziyaret etti. Merkezde kursiyerlerle bir araya gelen Sözer, el emeğiyle hazırlanan ürünleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan Zeynep Sözer, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün kardeşi Zeynep Bakırkaya'yı ziyaret etti. Ziyarette şehit Muhammed Fatih Safitürk rahmet ve minnetle anıldı. Sözer, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Zeynep Sözer ziyaretlerin ardından, "Şehitlerimizin emanetleri milletimizin baş tacıdır. Devletimiz ve milletimiz her zaman şehit ailelerimizin yanındadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Faik Oktay Sözer, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeynep Sözer'den gönül ve dayanışma buluşmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Türkiye’de de satılıyordu Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 10:59:30. #7.11#
SON DAKİKA: Zeynep Sözer'den gönül ve dayanışma buluşmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.