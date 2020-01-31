Zeytin imalathanesinde yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zeytin imalathanesinde yangın çıktı - Son Dakika

Zeytin imalathanesinde yangın çıktı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde salamura zeytin imalathanesinde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Zeytin imalathanesinde yangın çıktı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde salamura zeytin imalathanesinde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi 559. Sokak'ta K.Y.'ye ait imalathanede öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumu gören iş yeri sahipleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi.


Edremit İtfaiye Amirliği ve Zeytinli Müfreze ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangında çuvalllar ve çatıda bulunan eternetler de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Zeytinli, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
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