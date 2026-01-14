Zeytinburnu'nda Kargo Patladı: 3 Yaralı, 6 Gözaltı - Son Dakika
Zeytinburnu'nda Kargo Patladı: 3 Yaralı, 6 Gözaltı

14.01.2026 20:50
Zeytinburnu'nda bir sitenin güvenlik noktasında patlayan kargo paketiyle 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda bir sitenin güvenlik noktasında kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 6 şahıs gözaltına alındı. Kargo paketini kuryeye veren şahsın, olayda yaralanan güvenlik görevlisi ile aralarında husumet bulunduğu ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olay, 11 Ocak Pazar günü saat 13.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kurye tarafından site girişindeki danışma noktasına bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, kargo paketini teslim eden kurye E.C. yakalanarak gözaltına alındı. Paketi teslim eden kurye E.C.'nin telefon trafiği üzerinde yapılan incelemede, kuryeyi arayan şahsın M.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

M.K. isimli şahısla bağlantılı olan S.A., A.Ç., A.A., ile M.K.'nin saklanmasına yardım eden C.G. isimli şahıs olmak üzere 5 şüpheli bulundukları adreste yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet sorguları yapılan şüphelilerden kargoyu gönderen M.K. isimli şahsın, danışmada kargoyu teslim alan J.H. isimli kişi ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şahısların emniyetteki sorguları sürüyor.

Öte yandan patlamada güvenlik görevlisi J.H. ile birlikte yaralanan 2 şahıs, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

