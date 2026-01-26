Zeytinburnu\'nda Polisle Kaçış

ZEYTİNBURNU'nda sürücü G.A.(24) uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başladı. Şüpheliyi durdurmak isteyen polis, ilk önce havaya ardından aracın lastiğine ateş açtı. Kaçan şüphelinin yakalanma çalışmaları sürerken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü G.A. 34 MEY 180 plakalı otomobil ile seyir halindeyken uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takibe aldığı şüpheli sürücü durmayınca, ekipler ilk önce havaya, ardından aracın lastiğine silahla ateş açtı. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Yaşananlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.