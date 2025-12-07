Zeytinburnu\'nda Taksici Cinayeti

Zeytinburnu'nda taksici Erhan Çiftçi'yi (35) bıçaklayarak öldüren zanlı Serkan B., polis ekiplerince yakalandı.
Zeytinburnu'nda işten çıkan taksici Erhan Çiftçi'yi evinin önünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, zanlı Serkan B.'yi cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Serkan B.'nin 6 suç kaydığı olduğu öğrenildi.
Taksici Erhan Çiftçi'nin bugün Zeytinburnu'nda son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - İSTANBUL
