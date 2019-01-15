Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda Virajı Alamayan Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı

Zeytinburnu'nda Virajı Alamayan Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı

2 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil dereye uçtu.

Zeytinburnu'nda Virajı Alamayan Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı, System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çırpıcı Mahallesi E-5 Çırpıcı Yanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Erol Çelik yönetimindeki 34 UH 1806 plakalı otomobil, Cevizlibağ istikametine giderken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp demir parmaklıkları kırarak Haznedar deresine uçtu. Kazada sürücü Erol Çelik yaralandı. Çelik, çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenle aşağı indi. Sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı Çelik'i sedyeyle ambulansa taşıdı. Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesine kaldırılan Çelik'in bir bacağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:27 Kaynak: DHA

İtfaiye, Erol Çelik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza Yapan Sürücü, Kanala Düşen Aracın Üzerinde Çaresizce Bekleyen Arkadaşını Bırakıp Kaçtı Cani Kardeş, Ablasının Boğazını Keserek Öldürdükten Sonra Evi Ateşe Verdi

Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:33:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda Virajı Alamayan Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]