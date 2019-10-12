Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

Zeytinburnu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

1 saat önce

Zeytinburnu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikametinde henüz belirlenemeyen nedenle 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan bir kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirne yönüne bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Zeytinburnu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

Zeytinburnu, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:13 Kaynak: AA
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