Video: 7. Çin-Avrasya Fuarı'ndaki Teknolojilerin Getirdiği Yeşil ve Düşük Karbonlu Hayat - Son Dakika
Üye Girişi

Video: 7. Çin-Avrasya Fuarı'ndaki Teknolojilerin Getirdiği Yeşil ve Düşük Karbonlu Hayat

26.09.2022 12:04
Video: 7. Çin-Avrasya Fuarı'ndaki Teknolojilerin Getirdiği Yeşil ve Düşük Karbonlu Hayat

ZHANG YUYANG, Xinhua muhabiri"Şu anda 7. Çin-Avrasya Fuarı'nın ana mekanı olan Xinjiang Uluslararası Konferans ve Fuar Merkezi'nde bulunuyorum.

ZHANG YUYANG, Xinhua muhabiri

"Şu anda 7. Çin- Avrasya Fuarı'nın ana mekanı olan Xinjiang Uluslararası Konferans ve Fuar Merkezi'nde bulunuyorum. Xinjiang önemli bir enerji üssü ve yeni enerji geliştirmede atılımlarda bulunuyor. Gelin yeni teknolojilerin bizi yeşil ve düşük karbonlu hayata nasıl yaklaştırdığına birlikte bakalım.

Bu dev burcun ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını merak ediyorum."

WANG BİN, TBEA Ltd. Şti. Başkanlık Ofisi Direktörü

"Bu teşhir ürünü +/-800 kilovat kuru tipte bir burç. Bu bir trafonun ana parçası. Aynı zamanda bunu ilk defa sergiliyoruz. Bu ürün Qinghai- Henan UHV iletim projesinde başarıyla uygulandı."

ZHANG YUYANG, Xinhua muhabiri

"Xinjiang'ın yeni enerji geliştirme açısından avantajları nelerdir?"

WANG BİN, TBEA Ltd. Şti. Başkanlık Ofisi Direktörü

"Bilindiği gibi Xinjiang'ın yeterli güneş ve rüzgar enerjisi bulunuyor. Aynı zamanda geniş bir arazisi var. O nedenle burası TBEA gibi şirketlerin güneş enerjisi santrali ve rüzgar enerjisi santrali kurması için ideal bir bölge."

ZHANG YUYANG, Xinhua muhabiri

"Fuarda geleceğin enerji istasyonunun da olduğunu duydum. Hadi gidip bir bakalım."

WEİ PEİPEİ, PetroChina Xinjiang Pazarlama Ltd. Şti. Görevlisi

"Burada elektrik, petrol, doğalgaz ve hidrojen için şarj ve yakıt ikmali ekipmanlarını sergiliyoruz. Bu şarj ünitesi 800 voltluk bir yüksek voltajlı hızlı şarj istasyonu. Hidrojen yakıt ikmali aynı zamanda gelecekte yeni enerji geliştirmemiz için önemli yollardan biri. Stratejimize uygun olarak 2030 yılına kadar geleneksel enerjiyi yeni enerji kaynaklarıyla değiştirmeyi planlıyoruz."

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de Pazartesi günü başlayan ve dört gün süren 7. Çin- Avrasya Fuarı hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
Çin ve Kuzey Kore arasında yük treni seferleri 5 ay sonra yeniden başladı Çin ve Kuzey Kore arasında yük treni seferleri 5 ay sonra yeniden başladı Çin'in Huashan Dağı'ndan Günbatımı Manzarası Çin'in Huashan Dağı'ndan Günbatımı Manzarası Çin, Vadeli Döviz Alım Satım İşlemlerinde Döviz Riski Karşılık Oranını Yüzde 20'ye Yükseltiyor Çin, Vadeli Döviz Alım Satım İşlemlerinde Döviz Riski Karşılık Oranını Yüzde 20'ye Yükseltiyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Konferans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: 7. Çin-Avrasya Fuarı'ndaki Teknolojilerin Getirdiği Yeşil ve Düşük Karbonlu Hayat - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası "TOKİ sosyal konut projesi" sözleri: Bu kampanya, Türkiye'nin en büyük sosyal atılımı olacaktır
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:50:56. #1.11#
SON DAKİKA: Video: 7. Çin-Avrasya Fuarı'ndaki Teknolojilerin Getirdiği Yeşil ve Düşük Karbonlu Hayat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement