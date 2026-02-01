Zigana Dağı'nda 80 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
Zigana Dağı'nda 80 Bin Ziyaretçi

01.02.2026 10:12
Zigana Dağı'ndaki Gümüşkayak Kayak Tesisi, sömestir tatilinde 80 bin kişiyle yoğun günler geçirdi.

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Zigana Dağı'ndaki Gümüşkayak Kayak Tesisi, sömestir tatili boyunca yaklaşık 80 bin kişiyi ağırlayarak sezonun en yoğun günlerini yaşadı.

Türkiye'nin ilk ve Doğu Karadeniz'in en önemli kayak merkezlerinden biri olarak gösterilen 2 bin 100 metre rakımlı Zigana Dağı, sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Gümüşhane ve Trabzon başta olmak üzere çevre illerden ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen aileler, tatil boyunca kayak merkezini doldurdu.

Karnelerin alınmasının ardından çocuklarıyla birlikte Zigana'nın yolunu tutan vatandaşlar, tatil boyunca kayak ve kızak pistlerinde vakit geçirdi. Bazı ziyaretçiler kar motoru turlarına katılarak adrenalin yaşadı, bazıları ise eşsiz kar manzarasının tadını çıkardı.

Rüzgar ve soğuk havaya rağmen yoğunluğun azalmadığı tesiste, ziyaretçiler yakılan ateşlerin etrafında ısınarak dinlendi, müzik eşliğinde horon oynayıp eğlendi. Hem spor hem de doğa turizmini bir arada sunan Zigana, sömestir tatili boyunca bölgenin en çok tercih edilen destinasyonlarından biri oldu.

Tesis yetkilileri, sömestir süresince yaklaşık 80 bin ziyaretçiyi misafir ettiklerini belirterek, özellikle hafta sonları doluluk oranının en üst seviyeye ulaştığını ifade etti.

Zigana Dağı'nın sömestir tatilinde 80 bin kişiyi ağırladığını ifade eden Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisi İşletmecisi Abdullah Eroğlu, "Sömestirin sonuna geldik. Bu sene iyi bir kar yağışı oldu. Yerlisinden yabancısına, 7'den 70'e bütün kayak ve doğaseverleri Zigana'da misafir ettik. Mevsim güzeldi, kar yağışı oldu, arada güneşli günlerimiz de oldu. Ziyaretçilerimizin yüzde 60'ı yerli, yüzde 40'ı da yabancıydı. 80 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Bu sene ziyaretçiler genelde kayak yapmak ve çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek için geldikleri için kızak ve kar motoru turlarına katıldılar. Bazıları da eşsiz manzarayı izleyerek vakitlerini Zigana'da geçirdi. Biz Uzungöl ve Ayder'de festival olduğunda ziyaretçi sayımızın düşmesini bekliyorduk ama demek ki destinasyonlar birbirini destekliyor. Orada bu faaliyetler varken biz burada belki de sömestir döneminin en yoğun günlerini geçirdik. Yakın iller ağırlıklı ancak Türkiye'nin her tarafından insanları misafir ettik" dedi.

Zigana Kayak Tesisi'ne gelerek ilk defa kayak yapacağını söyleyen Ahmet Karaca, "İlk defa kayacağım, şansımı deneyeceğim. Umarım kendimi sakatlamam. Zigana çok güzel, çocukluğumdan beri geliyorum zaten. Şimdi ilk defa kayak yapacağım. Yolların durumu iyiydi, çok rahat çıktık" diye konuştu.

"Çocuklarım sürekli Zigana'ya gelmek istiyor"

Sömestir tatili boyunca fırsat buldukları her anı Zigana'da geçirdiklerini dile getiren Mehmet Polat, "Kayak yapmak için çocuklarımla buraya geldim. Boşluk bulduğumuz her hafta geliyoruz. Güzel bir yer, doğası güzel, kayak merkezi güzel. Ulaşım da çok rahat. Rahatça gelip hem kayak yapabiliyorsunuz hem de etinizi yiyip geri dönebiliyorsunuz. Çocuklarım burada çok eğleniyor, sürekli 'hadi Zigana Dağı'na gidelim' diyorlar" dedi.

Ali Çınar Murathan da, "Giresun Tirebolu'dan geliyorum. Buraya kaymaya geldim, çok güzeldi. Buraya ilk geldiğimde hava daha güzeldi. Bugün soğuktan dolayı yerler buz tutmuş, kızakla fazla yön veremediğim için eski halini daha çok sevdim" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

