Zigana Kayak Merkezi\'nde Yoğun İlgi

18.01.2026 16:06
Sömestr tatiliyle Zigana Dağı Kayak Merkezi, ailelerin akınına uğradı; kar yağışı eğlenceyi artırdı.

Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte Zigana Dağı'ndaki kayak merkezi yoğun ilgi gördü.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, tatilin ilk günlerinde ziyaretçilerini ağırladı. Karnelerini alan öğrenciler aileleriyle birlikte özellikle kayak ve kızak aktivitelerine ilgi gösterdi. Sis ve yer yer etkili olan kar yağışına rağmen pistlerde hem çocuklar hem de yetişkinler yoğunluk oluşturdu.

Kayak merkezindeki pistlerde eğlenceli anlar yaşayan tatilciler, karne hediyesi olarak bölgeye gelen çocukların mutluluğuyla renkli görüntüler oluşturdu. Ziyaretçiler, Zigana'nın kış turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. İşletmeciler, yağışlarla birlikte sezonun hareketlendiğini ve sömestr tatili süresince yoğunluğun devam etmesini beklediklerini ifade etti.

"Çocuklarımızla birlikte kayarak çocukluğumuza döndük"

Sömestr tatilinin gelmesiyle birlikte çocuklarıyla birlikte Zigana Dağı Kayak Merkezi'ne gelen Cihan Canlı, "Bu güzel kış gününde Zigana Dağı Kayak Tesislerine geldik. Kar, güneş, doğa her şey çok güzel. Bütün Gümüşhanelileri buraya bekliyoruz. Çocuklarımızın ara tatili olduğu için buraya geldik. Onlar kadar biz de eğlendik. Onlarla birlikte biz de kayınca çocukluğumuz aklımıza geliyor. Burası çok kalabalık herkes şen şakrak" dedi.

Zigana Dağı'nın doğasını çok sevdiğini söyleyen Batur Alp Sancar (11) ise "Biz Ankara'dan geldik. Burada kızak yaptık, kartopu oynadık. Aslında biz buraya sürekli geliyoruz, burası çok güzel ben burayı çok seviyorum" diye konuştu.

Yiğit Mete Sancar (8) da, "Buraya eğlenmek için geldik. Kartopu oynadık, kızak yaptık. Karların içerisinde yuvarlandık" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar burada bir dönemin stresini attı"

Rize'den özel olarak Zigana Dağı'nı görmek için geldiklerini söyleyen Pınar Akalın, "Rize'de yaşıyoruz orada da Ayder, Çamlıhemşin'de böyle kış mevsimini görüyoruz ama Zigana'nın havasını, buradaki lokantaları çok sevdiğimiz için Zigana'ya geldik. Hem de arkadaşlarımız ve çocuklarımızla güzel bir hafta sonu geçirelim dedik. Çocuklarımız burada rahat vakit geçiriyor, iklim çok yumuşak bu da güzel" dedi.

"Geçen yıla göre yüzde 50 oranında daha yoğun"

Sömestr tatiliyle birlikte yoğunluğun arttığını ifade eden Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisi işletmecisi Abdullah Eroğlu, "Sömestr tatili geldi, tatille birlikte kar da geldi. Beklentilerimizin üzerinde bir yoğunluk oldu geçen yıla göre yüzde 50 oranında daha fazla yoğunluk oldu. 7'den 70'e bütün vatandaşlar burada. Herkesin eğlenebileceği, hizmet alabileceği bir alanımız var. Tesis olarak tam kapasite çalışıyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

