Son Dakika Haberleri: "Zilli Kurt" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı
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"Zilli Kurt" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

1 saat önce

Yaşar Kemal'in, hayatını kaybettiği için yazamadığı romanını anlatan "Zilli Kurt" belgeselinin ilk gösterimi, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde gerçekleştirildi.

Yaşar Kemal'in, hayatını kaybettiği için yazamadığı romanını anlatan "Zilli Kurt" belgeselinin ilk gösterimi, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde gerçekleştirildi.

Festival kapsamında, kentteki bir sinemada sanatseverlerle buluşan belgeseli, yönetmen Ecevit Kılıç, film ekibi ve vatandaşlar izledi.

Gösterim sonrasında belgeselin yayınlandığı salonda, yönetmen Kılıç, görüntü yönetmeni Sibel Kızılışık, sanat yönetmeni Onur Söğüt ile Yaşar Kemal'in yakını Zeki Yüceldi ve Osmaniye'deki köyü Gökçedam'dan şair Seyfi Metin, izleyicilerle söyleşi yaptı.

Kılıç, Yaşar Kemal'in romanlarındaki hikayelerin aslında yazarın çocukluğunda yaşadıkları ve ötesi olduğunu belirtti.

Belgeselin Yaşar Kemal için önemine değinene Kılıç, "Belgesel aslında Yaşar Kemal'in nasıl Yaşar Kemal olduğunu anlatıyor. Yaşar Kemal 'zilli kurt' diye tanımlıyor çektiği eziyeti, ızdırabı. Ama bu aynı zamanda Yaşar Kemal'in, Yaşar Kemal olduğunun hikayesi. Daha doğrusu bir yazarın yazarlık serüveni desek doğru olur." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle çekilen belgeselde, usta yazarın çocukluğunu Mehmet Güçlü oynuyor.

Filmde Yaşar Kemal'in, "Boynuma komünistlik zili asarak beni 'zilli kurt' yaptılar" ifadesini kullandığı, kendisine ait ses ve görüntü kayıtları da yer alıyor.

Yaşar Kemal'in yazarlık serüvenini, ilk yazılarını kaleme aldığı ve "İnce Memed"le taçlandırdığı bir dönemi aktaran "Zilli Kurt" belgeselinde ayrıca, o döneme tanıklık eden dostları, yakınları ve birlikte tarlalarda ırgatlık yapan köylüler de usta yazarı anlatıyor.

Adana Altın Koza, Film Festivali, Yaşar Kemal, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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