Zimbabve'de Sendika Lideri Gözaltına Alındı
1 saat önce
Zimbabve'de polis, Sendikalar Kongresi Genel Sekreteri Japhet Moyo'yu gözaltına aldı.
Zimbabve'de polis, Sendikalar Kongresi Genel Sekreteri Japhet Moyo'yu gözaltına aldı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Sendikalar Kongresi Genel Sekreteri Moyo, ülkede devam eden protestolar nedeniyle Çin
seyahati dönüşü Robert Mugabe
Havalanı'nda gözaltına alındı.
Ülkedeki protestolar nedeniyle Zimbabveli aktivist Evan Mawariri de geçen hafta gözaltına alınmıştı.
Zimbabve'de, petrol fiyatlarındaki artışın protesto edildiği ve en az 5 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından, ülkede sosyal medya sitelerine yasak konulmuş, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle internet bağlantısı kesilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:27 Kaynak: AA
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