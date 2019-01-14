Zimbabwe'de Akaryakıt Fiyatları Tek Seferde İkiye Katlandı
1 saat önce
Zimbabwe'de akaryakıt fiyatları tek seferde ikiye katlanırken bu duruma öfkelenen halk sokaklara döküldü.
Zimbabwe'de akaryakıt fiyatları tek seferde ikiye katlanırken bu duruma öfkelenen halk sokaklara döküldü.
Başta Fransa
, Belçika
, Hollanda
ve İngiltere
'de 'Sarı Yelekliler'in öncülüğünde akaryakıt fiyatlarını protestolar devam ederken, Zimbabwe'de akaryakıt fiyatları tek seferde ikiye katlandı. Başkent Harare'de polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Zimbabwe Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkede yakıt kıtlığı sebebiyle fiyatların arttığını söyleyerek halkı sükünete davet etti. Sendikaların çatı örgütü ZCTU yetkilileri, üç günlük grev çağrısında bulundu. Çoğu dükkan ve okul kapılarını kapatırken, ZCTU Sözcüsü Peter Mutasa, "Hükümete çağrıda bulunduk, akaryakıt zammı birçok hizmetin fiyatının artmasına sebep olacağı anlamına geliyor" dedi. Polis
ve halk arasında çatışma
Bulawayo'da polis adliye binası önünde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gerginliğin arttığı bazı noktalarda ise göstericiler ve polis arasında çatışma çıktı. Harare başta olmak üzere sokaklara dökülen göstericiler araba lastiklerini yakarak yolları trafiğe kapattı. - BRÜKSEL
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:47 Kaynak: İHA
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