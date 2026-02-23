Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor - Son Dakika
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
23.02.2026 20:22
Zincir marketlerdeki skandal görüntülere bir yenisi eklendi. Bir sokak kedisinin, kıyafet bulunan rafların arasında uyuduğu görüntü sosyal medyada tepki çekti.

Bir zincir marketin giyim reyonunda çekilen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

RAFLARIN ARASINDA UYUDU

Reyondaki kıyafetlerin arasına girerek uyuyan sokak kedisi, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kıyafetlerin üzerinde uyuyan kedinin görüntüleri kısa sürede yayılarak binlerce yorum aldı.

Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü. Bir kesim, özellikle tekstil ürünlerinde hijyenin öncelikli olduğunu ve bu durumun halk sağlığını tehdit ettiğini savunarak market yönetimini denetimsizlikle suçladı. Diğer kesim ise soğuk havalarda hayvanların sığınacak yer aradığını belirterek duruma merhametle yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.

Son Dakika Yaşam Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor - Son Dakika

19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:55
44 yıllık gizemli cinayet, sigara izmariti ve DNA teknolojisiyle çözüldü
44 yıllık gizemli cinayet, sigara izmariti ve DNA teknolojisiyle çözüldü
18:30
Meksika’da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı
18:11
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
