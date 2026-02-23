Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Bir zincir marketin giyim reyonunda çekilen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.
Reyondaki kıyafetlerin arasına girerek uyuyan sokak kedisi, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kıyafetlerin üzerinde uyuyan kedinin görüntüleri kısa sürede yayılarak binlerce yorum aldı.
Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü. Bir kesim, özellikle tekstil ürünlerinde hijyenin öncelikli olduğunu ve bu durumun halk sağlığını tehdit ettiğini savunarak market yönetimini denetimsizlikle suçladı. Diğer kesim ise soğuk havalarda hayvanların sığınacak yer aradığını belirterek duruma merhametle yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.
