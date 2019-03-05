Son Dakika Haberleri: Zincirsiz Yola Çıkan Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Zincirsiz Yola Çıkan Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

56 dakika önce

Van-Bahçesaray karayolunda zincirsiz yola çıkan sürücüler zor anlar yaşarken, trafiğin de aksamasına neden oldu.

Zincirsiz Yola Çıkan Sürücüler Zor Anlar Yaşadı, System.String[]
Van- Bahçesaray karayolunda zincirsiz yola çıkan sürücüler zor anlar yaşarken, trafiğin de aksamasına neden oldu.

Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı Van-Bahçesaray kayolu üzerinde bulunana 3 bin Rakımlı Karapet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 6 metreyi buluyor. Yaklaşık 10 kilometrelik yol güzegahında irili ufaklı düşen 12 çığ bölgesi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri tarafından temizlenerek yol, tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekipler, bir taraftan yol genişletme çalışmalarını sürdürürken, bir taraftan da zincir yola çıkan sürücülerin imdadına yetişiyor. Zincirsiz yola çıkan sürücüler zor anlar yaşarken, trafiğin de aksamasına neden oldu. Yoldan kalan araçlara bir taraftan vatandaşlar, bir taraftan da karayolları ekipleri yardım ediyor. Zincirsiz araçlar tek şeritten açık olan yolda kalarak trafiği olumsuz yönde etkilemelerinden dolayı araçlarına zincir takan bazı sürücüler ise meslektaşlarına tepki gösterdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:20 Kaynak: İHA

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