Zion Williamson tarihe geçti! Pelicans Cedi'li Cavs'i devirdi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Zion Williamson tarihe geçti! Pelicans Cedi'li Cavs'i devirdi... - Son Dakika Spor

Zion Williamson tarihe geçti! Pelicans Cedi'li Cavs'i devirdi...

6 saat önce

NBA'e 10 maçla devam edildi.

Zion Williamson tarihe geçti! Pelicans Cedi'li Cavs'i devirdi..., System.String[]

NBA'e 10 maçla devam edildi. Pelicans'ın 19 yaşındaki yıldızı Williamson, milli basketbolcu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cavaliers'ı 116-104 mağlup ettikleri mücadeleyi 24 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Williamson, NBA'de üst üste 10 karşılaşmada en az 20 sayı kaydeden en genç basketbolcu oldu.


Bu sezon 59. maçında 26. galibiyetini alan Batı Konferansı 9'uncusu Pelicans'ta Brandon Ingram 29, Jrue Holiday 22 sayı attı.


Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan konuk takım Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 31, Kevin Porter Jr'ın 16, Darius Garland'ın 15 sayısı, sezonun 42. mağlubiyetini engelleyemedi. Cedi Osman ise ilk 5'te başlayıp 32 dakika 8 saniye süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla bitirdi.


Öte yandan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın evinde Oklahoma City Thunder'ı 47 sayı farkla 133-86 yendiği karşılaşmada 6 sayı, 3 ribauntla oynadı.


NBA'e 8 maçla devam edilecek.


Sonuçlar


Orlando Magic- Minnesota Timberwolves: 136-125


Toronto Raptors- Charlotte Hornets: 96-99


Atlanta Hawks- Brooklyn Nets: 141-118


Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 133-86


Miami Heat- Dallas Mavericks: 126-118


Memphis Grizzlies- Sacramento Kings: 101-104


New Orleans Pelicans- Cleveland Cavaliers: 116-104


Phoenix Suns- Detroit Pistons: 111-113


Utah Jazz- Washington Wizards: 129-119


Los Angeles Clippers- Denver Nuggets: 132-103


Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:17 
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