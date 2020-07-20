Zıpkınla balık avına çıkan bir kişi öldü, diğeri aranıyor - Son Dakika

Zıpkınla balık avına çıkan bir kişi öldü, diğeri aranıyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde zıpkınla balık avına çıktıktan sonra denizde kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde zıpkınla balık avına çıktıktan sonra denizde kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Bozburun açıklarında demirli gulet tipi teknede gemici olarak çalışan Ayhan Kemer ile usta gemici olarak çalışan Ünal A. isimli iki kişi zıpkınla balık avı için lastik bot ile Bozukkale Koyu çıkışına gitti. Zıpkınla balık avı için denize dalan şahıslardan yaklaşık 4 saat haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olayın yaşandığı bölgeye sevk edilen dalış timi ve sahil güvenlik botu tarafından şahısları arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken sabah saat 06.20'de şahısların dalış yaptığı noktada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni bulunan kişinin Ayhan Kemer olduğu teşhis edildi.
Denizde kaybolan Ünal A.'yı arama çalışmaları ise devam ediyor. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:05 Kaynak: İHA
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