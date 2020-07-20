Zıpkınla dalış yapan iki gemiciden birinin cesedi bulundu, diğeri kayboldu (2) - Son Dakika

Zıpkınla dalış yapan iki gemiciden birinin cesedi bulundu, diğeri kayboldu (2)
CESEDİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİMuğla'nın Marmaris ilçesi Bozukkale mevkiinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan iki gemiciden Ayhan Kemer'in cesedi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
CESEDİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozukkale mevkiinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan iki gemiciden Ayhan Kemer'in cesedi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Kemer'in babası ve eniştesi de hastaneye geldi. Buradaki ön incelemenin ardından bekar olan Kemer'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:56 Kaynak: DHA
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