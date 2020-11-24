Zıpkınla vurulan caretta carettayı bulan balıkçı: Bu hayvanlara zarar vermeyin - Son Dakika

Zıpkınla vurulan caretta carettayı bulan balıkçı: Bu hayvanlara zarar vermeyin

24.11.2020 13:09
Zıpkınla vurulan caretta carettayı bulan balıkçı: Bu hayvanlara zarar vermeyin, System.String[]

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, balıkçılar tarafından zıpkınla başından vurulmuş olarak yaralı bulunan caretta carettayı denizden çıkaran, amatör balıkçı Fahreddin Tuğ, "Denizin ortasında su üzerinde duran siyah bir şey gördük. Yaklaşınca ensesinden zıpkınla vurulmuş olduğunu gördük.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, balıkçılar tarafından zıpkınla başından vurulmuş olarak yaralı bulunan caretta carettayı denizden çıkaran, amatör balıkçı Fahreddin Tuğ, "Denizin ortasında su üzerinde duran siyah bir şey gördük. Yaklaşınca ensesinden zıpkınla vurulmuş olduğunu gördük. Balıkçı arkadaşlardan rica ediyorum. Lütfen bu hayvanlara dokunmayın ve zarar vermeyin" dedi.

Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, pazar gecesi ihbar üzerine gittikleri sahilde nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan caretta carettayı zıpkınla baş ve boynundan vurulmuş halde buldu. Zıpkının kırılan ucunun kaplumbağanın başında kaldığı görüldü. Kemer Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Fevzi Uzun'un acil müdahale ettiği caretta carettanın başındaki zıpkın çıkartıldı. Yaralı caretta caretta, Dalyan İztuzu Plajı'ndaki DEKAMER'in tedavi merkezinde tedaviye alındı.

'ENSESİNDEN ZIPKINLA VURULMUŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK'Balık avlamak için arkadaşıyla birlikte tekneyle açılan ve caretta carettayı bulan Fahreddin Tuğ, o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Normalde caretta carettaların kendilerini görünce kaçtığını ancak bu kaplumbağanın kaçmaması üzerine şüphelenip yaklaştıklarını söyleyen balıkçı Fahreddin Tuğ, "Hafta sonu balık avlamak için Finike Limanı'ndan açıldık. Bir süre açıldıktan sonra denizin ortasında su üzerinde duran siyah bir şey gördük. Bakınca caretta caretta olduğunu anladık. Baktık kaçamıyor ve hareket edemiyor. Normalde gördüğümüz caretta carettalar bizi görünce kaçar giderdi. Biraz daha yaklaşınca ensesinden zıpkınla vurulmuş olduğunu gördük. Ağzında da denize atılan pislikler ve misinalar vardı. Tekneye çıkardık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı aradık. Daha sonra sahile götürerek Sahil Güvenliğe teslim ettik" dedi.'LÜTFEN BU HAYVANLARA ZARAR VERMEYİN'Yaralı kaplumbağayı görünce çok üzüldüğünü belirten Fahreddin Tuğ, "Caretta carettaya bir operasyon yapılmış ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Çocukluğumuzdan bu yana caretta caretta gördüğümüzde takip ederiz böyle bir manzarayla karşılaşınca çok duygulandık, moralimiz bozuldu. Balıkçı arkadaşlardan rica ediyorum. Lütfen bu hayvanlara dokunmayın ve zarar vermeyin. Bu hayvanlar gerçekten çok değerliler ve çok nadir olarak yetişiyor. Biz de çok şanslıyız Finike'de yetişiyor. Lütfen bu hayvanlara sahip çıkalım" diye konuştu.'BUNU YAPAN İNSAN MIDIR?'DEKAMER Başkanı Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska da şunları söyledi:

"Hemen bölgeye gittik. Acil müdahale gerektiği için veteriner hekim arkadaşımız Fevzi Uzun'un yardımıyla zıpkın acil olarak çıkartıldı. Boyun ve kafa kısmına zıpkının iki ucu saplanmış, bir ucu da dışarıda kalmış. Bugün sabah bakıma aldık. Durumu stabil ve hareketleri normal. 40-45 yaşlarında, dişi. Ayrıca yüzgecine misina dolanmış. Sindirim sisteminden de misina çıkışı gözlendi. Yaralı kaplumbağayı kurtaran Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ve operasyonu gerçekleştiren veteriner hekim Fevzi Uzun'a teşekkür ediyoruz. Zıpkın kasıtlı olarak atılmış görünüyor. 'Bunu yapan insan mıdır?' diye düşünmek lazım. Kaplumbağaya bu zıpkının fırlatılmasının bir açıklaması yok."


Zıpkınla vurulan caretta carettayı bulan balıkçı: Bu hayvanlara zarar vermeyin
Zıpkınla vurulan caretta carettayı bulan balıkçı: Bu hayvanlara zarar vermeyin
Zıpkınla vurulan caretta carettayı bulan balıkçı: Bu hayvanlara zarar vermeyin
Zıpkınla vurulan caretta carettayı bulan balıkçı: Bu hayvanlara zarar vermeyin

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Caretta Caretta, Fevzi Uzun, Finike, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zıpkınla vurulan caretta carettayı bulan balıkçı: Bu hayvanlara zarar vermeyin - Son Dakika


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