Ziraat Bank Azerbaycan, 2025'te Büyümeye Devam Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ziraat Bank Azerbaycan, 2025'te Büyümeye Devam Etti

21.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Bank Azerbaycan, 2025'te aktiflerini %48,5 ve kredi portföyünü %44,8 artırdı.

Ziraat Bank Azerbaycan, 2025 yılını aktiflerini ve kredi portföyünü büyüterek tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankanın aktifleri 2025'te 2024'e göre yüzde 48,5 artışla 1 milyar 368 milyon manata (yaklaşık 804,7 milyon dolar) yükseldi.

2025'te kredi portföyü yüzde 44,8 artarak 767 milyon manata (451,2 milyon dolar) ulaşan bankanın söz konusu portföyünün 695 milyon manatı (408,8 milyon dolar) ticari kredilerden oluşurken bu alandaki büyüme oranı da yüzde 39,5 olarak kaydedildi.

Bankanın mevduat portföyü 2024'e göre yüzde 51,6 artarak 1 milyar 97 milyon manatı (yaklaşık 645,3 milyon dolar) aşarken tüzel kişilerin vadeli mevduatları da 2024 yıl sonuna kıyasla yüzde 51,7 artarak 178 milyon manatı (104,7 milyon dolar) geçti.

Ziraat Bank Azerbaycan'ın 2025'te net karı ise yüzde 60,3 yükselerek 23 milyon manatı (13,5 milyon dolar) aştı.

Bankanın net faaliyet karı da son bir yılda yüzde 36,4 artışla 44 milyon manatın (25,9 milyon dolar) üzerine çıktı. Toplam sermaye ise yüzde 20,3 artarak 161 milyon manata (94,7 milyon dolar) ulaştı.

Açıklamaya göre Ziraat Bank Azerbaycan, ilerleyen dönemde de yenilikçi bankacılık çözümleri, dijital hizmetler ve müşteri odaklı yaklaşım temelinde sürdürülebilir büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

30 Aralık 2014'ten itibaren faaliyet gösteren Ziraat Bank Azerbaycan, Bakü, Gence, Sumgayıt ve Nahçıvan'da bulunan 11 şubesi ile Guba'daki 1 temsilciliğinin yanı sıra dijital platformlar üzerinden de müşterilerine hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ziraat Bank Azerbaycan, 2025'te Büyümeye Devam Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:32:25. #7.11#
SON DAKİKA: Ziraat Bank Azerbaycan, 2025'te Büyümeye Devam Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.