Ziraat Bankkart, Trentino Itas'ı 3-0 Yendi

Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Pawel Burkiewicz (Polonya)
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdel-Aziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Kooy, Burakhan Tosun)
Trentino Itas: Ferragut, Sbertoli, Bartha, Michieletto, Faure, Gualberto (Laurenzano, Torwie, Bristot, Fernandez)
Setler: 25-15, 33-31, 25-22
Süre: 89 dakika (21, 37, 31)
CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında Ziraat Bankkart, sahasında İtalyan kulübü Trentino Itas'ı 3-0 mağlup etti.
Ziraat Bankkart, grupta 3'te 3 ile yoluna devam ederken İtalyan temsilcisi ilk mağlubiyetini yaşadı.
