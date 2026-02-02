Ziraat Kupası'nda Hakemler Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova
15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK: Burak Olcar
18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran
20.30 Trabzonspor-Fethiyespor: Fatih Tokail
