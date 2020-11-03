Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 6 Karbel Karaköprü Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turu müsabakasında BB Erzurumspor, Karbel Karaköprü Belediyespor'u 6-2 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Sissoko'nun ara pasında topla buluşan Rashad ceza sahasına girdi sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

34. Hamroun'un pasıyla topla buluşan Mücahit ceza sahasına girdi sert vurdu kaleci Ersel'den dönen topu takip eden Mücahit ikinci kez sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0

43. dakikada Osman'ın caza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü, dönen topla buluşan Rashad ceza sahasında uygun durumda olan Hamroun'u gördü. Hamroun sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

45+1. dakikada Hamroun'un korner atışı sonrası ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Mina sert vurarak topu ağlara gönderdi. 4-0

47. dakikada Rashad'ın pasıyla topla buluşan Obertan sert vurarak ağlara gönderdi. 5-0

51. dakikada konuk ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Umut'un ortasında topa uçarak kafayı vuran Emre, ağları sarstı. 5-1

55. dakikada BB Erzurumspor sağ kanattan geliştirdiği atakta Murat'ın ortasında arka direkte topla buluşan Obertan sert vurarak topu filelere gönderdi. 6-1

73. dakikada Umut'un ortasında arka direkte topla buluşan Emre topu ağlara gönderdi. 6-2

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xxx, Sinan Bilem xxx, İsmail Semih İleri xxx

BB Erzurumspor: Kayacan xx (Batuhan dk. 60 x), Sissoko xxx, Rashad xxx, Hamroun xxx, Buumal x (Obertan dk. 46 xxx), Gökhan xx, Sadiku x, Mina x (Teikeu dk. 46 xx), Mücahit xx (Kaan dk. 60 xx), Murat xxx, Osman xxx

Yedekler: Donald, Leo, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Karbel Karaköprü Belediyespor: Ersel x, Nuh xx (İbrahim dk. 46 x), Metehan xx (Vedat dk. 46 x), Umut xxx, Erdi xx (Rauf dk. 76 x), Emirhan xx (Haydar dk. 46 x), Hail xx, Emre xx, Hakan xx, Tolunay xx (Taner dk. 66 x), Tugay xx

Yedekler: Muhammed, Ozan,

Teknik Direktör: İsmail Doğan

Goller: Rashad (dk. 8), Mücahit (dk. 34), Hamroun (dk. 43), Mina (dk. 45+1), Obertan (dk. 47 ve 51) (BB Erzurumspor), Emre (dk. 51 ve 73) (Karbel Karaköprü Belediyespor)

Sarı kart: Halil (Karbel Karaköprü Belediyespor) - ERZURUM