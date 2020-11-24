Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3

24.11.2020 19:08
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Esenler Erokspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Esenler Erokspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçlar Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Aziz'in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

35. dakikada Mert Somay'ın pasında sağ tarafta topla buluşan Aziz'in sağ çaprazdan kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

75. dakikada Koray'ın hatasında topu kapan Muammer'in ceza sahası çizgisi üzerinden kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

Stat: Vefa

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Oğuz Terzi xx, Hüseyin Aylak xx

Fatih Karagümrük: Aykut x, Ramazan xx, Fatih xx, Lichaj xx (Ndao dk. 69 x), Alpaslan xx, Koray x (Murat Sarıgül dk. 82 ?), Zeki xx, Jimmy xx (Aksel Aktaş dk. 70 x), Aatıf x (Muhammed Pehlivan dk. 46 x), Sabo x, Mevlüt x (Efe Tatlı dk. 82 ?)

Yedekler: Muzaffer, Balkovec, Furkan Kara

Teknik Direktör: Şenol Can

Esenler Erokspor: Ercüment xx, Muharrem Öner xx, Berk Taşkın xx, Aziz Aksoy xx, Cenk Doğan xx, Onur Alkan xx (Murat Kayalı dk. 83 ?), Taygun Vurgun xx, Aziz Kızılgün xxx (Enes Soy dk. 71 x), Muammer Sarıkaya xxx (Hakkı Türker dk. 83 ?), Samet Dağlı xxx (Hüseyin Afkan dk. 63 x), Mert Somay xx (Abuzer Toplu dk. 71 x)

Yedekler: Hasan Akın, Recep Kalkan

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Goller: Samet Dağlı (dk. 14), Aziz Kızılgün (dk. 35), Muammer Sarı kaya (dk. 75) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Cenk, Abuzer Toplu (Esenler Erokspor), Lichaj, Sabo, Aksel Aktaş, Ndao (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3

Türkiye Kupası, Erokspor, Esenler, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 Esenler Erokspor: 3 - Son Dakika Spor


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