Ziraat Türkiye Kupası Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:
4 Şubat Çarşamba
13.00 Boluspor - Corendon Alanyaspor: Ayberk Demirbaş
15.30 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay
18.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.30 Galatasaray - İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses - İSTANBUL
