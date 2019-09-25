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Ziraat Türkiye Kupası: Silivrispor: 1 - Kastamonuspor 1966: 2

22 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Silivrispor, sahasında Kastamonuspor 1966'ya 2-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası: Silivrispor: 1 - Kastamonuspor 1966: 2, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Silivrispor, sahasında Kastamonuspor 1966'ya 2-1 mağlup oldu.


Stat: Silivri


Hakemler: Mehmet Semih Güçlü xx, Ferhat Dalgıç xx, Emrah Uluçay xx


Silivrispor: Mert Danışmaz xx, Mehmet Albayrak xx, Bülent Demir xx, Oğulcan Enes Demiroğlu x (Akın Açık dk. 69 x), Çağrı Gülcü xx, Günay Şakar xx (Evren Elmalı dk. 56 x), Barış Dillioğlu xx, Emin Altunay xx, Emrah Bedir xx, Deniz Bağlan xx (Sercan Besler dk. 82 ?), Gökhan Göksu xx


Kastamonuspor 1966: Sefa Mücahid Çirişoğlu xxx, Sıddık Çelik xx, Mert Arabacı xx, Hakan Olkan xx, Birkan Öksüz xx, Hakkı Can Aksu xx, Ömer Gür, Bekir Can Sönmez xx, Erkan Demir xx (Ömer Faruk dk. 58 x), Alican Karadağ xx (O. Doğan dk. 59 x), İlyas Çakmak xxx (Muhammet Öztürk dk. 82 ?)


Goller: Emrah Bedir (dk. 19 pen. ve 30) (Silivrispor), İlyas Çakmak (dk. 53),


Sarı kartlar: Mert Danışmaz, Oğulcan Enes Demiroğlu, Çağrı Gülcü, Günay Şakar, Deniz Bağlan, Emin Altunay (Silivrispor), Sıddık Çelik, Hakkı Can Aksu, Bekir Can Sönmez, İlyas Çakmak, Sefa Mücahid Çirişoğlu (Kastamonuspor 1966) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Kastamonuspor, Günay Şakar, Emrah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:56 Kaynak: İHA
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