Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor ile Boluspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Trabzonspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önüne alan Bregu'nin vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
42. dakikada Koita ceza sahası dışında aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak kale sahası ön çizgi sağ çaprazına indi vuruşunda ise meşin yuvarlak savunma oyuncusundan döndü.
43. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda top kaleci Selmanı'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Esat Sancaktar xx, Murat Ergin Gözütok xx
Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Serkan Asan xx, Hüseyin Türkmen xx, Ahmetcan Kaplan xx, İsmail Köybaşı xx, Berat Özdemir xx, Siopis xx, Murat Cem Akpınar x, Yunus Mallı x, Yusuf Sarı xx, Koita x
Yedekler: Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Cornelius, Denswill, Salih Kavrazlı, Peres
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Boluspor: Selmani xx, Mehmet Zahit xx, Emin xx, Ali Keten xx, Arda Hilmi xx, Bertu xx, Tugay xx, Abdurrahman xx, Berk xx, Bregu xx, Kassongo xx
Yedekler: Ömer, Diarrassouba, Hakan, Novak, Atamer Bilgin, Talha Erdoğan, Erdem Can Polat, Arda Köksal, Diyar Kaba, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
(Gökmen Şahin/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika