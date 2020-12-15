Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 5 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 5 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0

15.12.2020 19:09
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 5 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzonspor FK'yı 5-0 mağlup ederek adını son 16'ya adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzonspor FK'yı 5-0 mağlup ederek adını son 16'ya adını yazdırdı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ev sahibi takımda Olcay, defansın hatası ile kaptığı topu ceza sahası dışına kadar taşıyarak pas bekleyen Topalli'ye attı. Topalli ise bekletmeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan isim oldu. 1-0

27. dakikada Yeni Malatyaspor 'da kaleyi karşıdan gören Topalli'nin sert vuruşunda kaleci çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı.

29. dakikada sol kanatta gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bülent'in kale önüne yaptığı ortaya yükselen Ahmed Ildız'ın kafa vuruşunda top yerden sekerek kale direğinin üzerinden auta çıktı.

38.dakikada Yeni Malatyaspor'da sağ kanattan gelişen atakta Zeki Yavru'nun cezaalanı içerisine yaptığı pasa Topalli' bekletmeden vurdu ve hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

46. dakikada Ahmed Ildız'ın orta sahadan attığı pasla buluşan Zeki Yavru, tek başına ilerleyerek girdiği ceza sahasında kaleyi görüp sert şu çekti. Top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 3-0

72. dakikada Yeni Malatyaspor'da Ahmed Ildız'ın sol kanattan geliştirdiği atakta topu Fofana'ya attığı sırada defans oyuncusu Onur'un ayağına çarpan top ağlara gitti. 4-0

84. dakikada evi sahibi takımda Fofana'nın orta sahadan yaptığı ara pasla topla buluşan Doğukan, tek başına ilerleyerek girdiği ceza sahasında topu kalecinin yanında ağlarla buluşturarak takımın 5'inci golünü kaydederek maçında skorunu belirledi. 5-0

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Burak Pakkan xx, Oğuz Terzi xx, Suat Göz xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Zeki xxx, Murat xxx, Wallace xxx (Erşan dk. 82 ?), Bülent xx (Erkan dk.66 xx), Zuqui xxx, Ahmed xxx (Burak Efe dk. 76 x), Mustafa xx(Acquah dk.66 x), Olcay xxx (Doğukan dk. 76 xx), Fofana xxx, Topalli xxx

Yedekler: Abdulsamed, Hadebe, Ndayishimiye, Kubilay, Adem

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hekimoğlu Trabzon: Batuhan x, Miraç x, Bahadır Erol x (Eray dk. 46 x), Sezer x, Mehmet x, Serkan x, Oğuz x (Samed dk. 79 ?), Onur x, İsmail x (Burhan dk.46 x), Caner x(Sefa dk. 46 x), Can x(Bahadır Taşdelen dk. 72 x)

Yedekler: Abdulaziz, Yunus Emre, Arslan, Yasin, Cihat,

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Sarı Kart: Mehmet Sak (H.Trabzon)

Goller: Topalli (dk. 3, 38), Zeki (dk. 46), Onur (dk. 72) (KK), Doğukan (dk. 84) (Y.Malatyaspor)

(Cahit Özçelik - Bahadır Aytekin/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 5 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 5 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 5 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 5 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 5 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 5 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 5 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 5 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 5 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 - Son Dakika
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