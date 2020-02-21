Zonguldak Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube tarafından il merkezinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 14 kişi hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu satan ve üzerlerinden 45 gram uyuşturucu ele geçirilen şahıslardan E.A, E.K ve T.B gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen E.A tutuklanırken T.B ve E.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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