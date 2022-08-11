Şaşkın vatandaşın ATM'ye fazla yüklediği paralar yola saçıldı - Son Dakika
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Şaşkın vatandaşın ATM'ye fazla yüklediği paralar yola saçıldı

11.08.2022 21:42
Şaşkın vatandaşın ATM'ye fazla yüklediği paralar yola saçıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir bankaya ait olan ATM'nin kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş arkasına bakmadan yoluna devam etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir bankaya ait olan ATM'nin kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş arkasına bakmadan yoluna devam etti. ATM paraları hazneye çekemeyince geri bıraktı. Yola saçılan paraları görenler durumu ekiplere haber verdi.

Olay, dün gece saatlerinde ilçenin İstasyon Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İddialara göre, bir bankanın ATM'sine kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş, paraları tamamen yüklediğini sanıp ATM başından ayrıldı. Kapasite fazlası paraları hazneye çekemeyen ATM, paraları geri bıraktı. Paralar ise ATM önüne saçıldı. Yerlere paranın saçıldığını gören vatandaşlar durumu polisi arayarak bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şaşkın vatandaşın ATM'ye fazla yüklediği paralar yola saçıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şaşkın vatandaşın ATM'ye fazla yüklediği paralar yola saçıldı - Son Dakika
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