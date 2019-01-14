Zonguldak Kaza Yapan Alkollü Sürücü, 'Keşke Ölseydim' Diyerek Ağladı
18 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, eniştesine sarılıp 'keşke ölseydim' diyerek ağladı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, eniştesine sarılıp 'keşke ölseydim' diyerek ağladı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Kestaneci Mahallesi Osmanlıoğlu Sokak'ta meydana geldi. İlyas A. yönetimindeki 67 UA 232 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan deponun duvarına çarptıktan sonra takla attı. Devrilen otomobilin sürücüsü İlyas A., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan İlyas A., gelen sağlık ekibinin kendisine müdahale etmesine izin vermedi. Polisin yaptığı kontrolde İlyas A.'nın 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza yerine gelen eniştesine sarılan İlyas A., 'keşke ölseydim' diyerek ağladı. Bir süre sonra gelen eşi E.A. da, Ben sana arabayı bırak, taksiyle gel dedim. diyerek eşine tepki gösterdi.
Otomobil sürücüsü İlyas A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise kaza yerinden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:48 Kaynak: DHA
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