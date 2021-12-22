ZONGULDAK'TA 168 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI - Son Dakika

KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİ Zonguldak'ta kentin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ulaşım zaman zaman aksadı. İstanbul yolunun Zonguldak ile Ereğli arasındaki bölümünde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kamyon ve iş makineleriyle çalışma yaptı. İstanbul ve Ankara yönünde TIR geçişlerine izin verilmedi. Karayolunda önlem alan trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden yolda da ulaşım kar nedeniyle aksadı. Kapanan hastane yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Bazı vatandaşlar araçlarını bırakarak hastaneye yürüyerek gitti. İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan 168 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.