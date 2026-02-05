Zonguldak'ta Bayrağa Saygı Etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Zonguldak'ta Bayrağa Saygı Etkinliği

Zonguldak\'ta Bayrağa Saygı Etkinliği
05.02.2026 17:16
Öğrenciler bayrak sevgisini zeybek ile kutladı, milli değerler vurgulandı.

Zonguldak'ta ortaokul öğrencileri ve öğretmenler, "Bayrağa Saygı ve Sevgi" etkinliği için zeybek oynadı.

İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu'nda "Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan" sloganıyla düzenlenen programda, öğrencilere "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin temel yaklaşımı doğrultusunda milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri hedeflendi.

Programda aynı zamanda, bayrağın bir milletin varlığını temsil eden ve devletlerin bağımsızlığını simgeleyen en yüce sembol ve en mukaddes değer olduğu anlatılması amaçlandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk baskılı tişörtlerle zeybek oynayan öğrenciler ve öğretmenlerin performansı beğeni topladı.???????

Kaynak: AA

