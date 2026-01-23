Zonguldak'ta "Bayrak Namustur" yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
Zonguldak'ta "Bayrak Namustur" yürüyüşü düzenlendi

23.01.2026 16:33
Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşlarınca "Bayrak Namustur Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Madenci Anıtı'nda başlayan yürüyüşe sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı siyasi parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 300 katılımcı ellerinde Türk bayraklarıyla ve sloganlar atarak Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Grup adına konuşan Türk Ocakları Zonguldak Şube Sekreteri Burak Candaş, Türk bayrağının Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ve milletin ortak değeri olduğunu ifade ederek, bayrağa yönelik her türlü saldırının toplumsal hassasiyet oluşturduğunu ifade etti.

Candaş, Türkiye'nin güçlü devlet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bayrağımız rengini ve şeklini büyük Türk milletinin vatan uğruna verdiği mücadelesinden, şehitlerimizin kanlarından alan bağımsızlık sembolümüzdür. Dolayısıyla, bayrağımıza yönelik her saldırı, karşısında büyük Türk milletinin çelik yumruğunu bulacaktır."

Kaynak: AA

