Zonguldak'ta Cuma namazı kılınacak yerler açıklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta Cuma namazı kılınacak yerler ile ilgili karar İl Hıfzıssıhha Meclisince açıklandı.



Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereğince Vali Erdoğan Bektaş, başkanlığında toplandı. Buna göre evde izolasyonda olan kişiler, Cuma Namazı için ikametgahlarından ayrılmayacak.



65 yaş üstü ve sokağa çıkma kısıtlaması olanlar, Cuma Namazı için ikametgahlarından ayrılmayacak. Cuma cemaati 50'nin altında olan yerleşim yerlerinde kurallara uymak şartı ile yerleşim yerlerindeki cami bahçeleri veya uygun olan açık alanlarda Cuma Namazı kılınacak ve Cuma Namazı saatinde camiler kapalı olacak.



Cuma cemaati 50'nin üstünde olan yerlerde ilgili kurullarca belirlenen bölgelerde Cuma Namazı kılınabilecek ve Cuma Namazı saatinde camiler kapalı olacak. Namaza gelecek kişiler; abdestlerini evlerinde veya iş yerlerinde alacak, kendi seccadeleri ile maskeli olarak gelecek ve sosyal mesafe kurallarına uyacaklar. Camilerde abdest alınmasına izin verilmeyecek. Bu kapsamda; Cuma Namazı kılmak için Zonguldak İl Merkezinde yerler belirlendi. Cuma vaktinde İl Merkezinde de camiler ve WC'leri kapalı olacak,



Cuma namazı kılınabilecek yerler ise şöyle açıklandı:



"Liman alanı, Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi bahçesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız A.İ.H.L. bahçesi, Karaelmas İlkokulu bahçesi, Şehit Gökhan Esen İmam Hatip Lisesi bahçesi, Ontemmuz Mahallesi Bilal Habeşi cami avlusu, Inağzı Köksal Toptan İlköğretim Okulu bahçesi, Dilaver Mahallesi stat üstü otopark alanı, Asma İlkokulu bahçesi, Üniversite konukevi önü meydanı, Merkez Baştarla Mahallesi Rat-Site Cami avlusu." - ZONGULDAK