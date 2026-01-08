Zonguldak'ta Deniz Kirliliği Uyarısı - Son Dakika
Zonguldak'ta Deniz Kirliliği Uyarısı

08.01.2026 18:31
CHP Milletvekili Ertuğrul, Kozlu'daki çöp alanının denize zarar verdiğini ve acil önlem çağrısında bulundu.

(ZONGULDAK)- Zonguldak'ta deniz ile bağlantısı kesilmeyen Kozlu'daki eski çöp döküm alanında incelemelerde bulunan CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, "Zonguldak'ın denizi göz göre göre çöpe teslim ediliyor. Kozlu ilçemizde yıllardan beri bütün Zonguldak'ın çöpünün yığıldığı çöp yığınının denizle bağlantısı kesilmedi. Bu konuda seçim öncesi sözler verildi. Çalışma yapılacağı söylendi. Hiçbir adım atılmadı. Bir an önce önlem alınması gerekiyor" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Zonguldak'ta deniz ile bağlantısı kesilmeyen Kozlu'daki eski çöp döküm alanından denize karışan çöplerin olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Ertuğrul, şunları söyledi:

"Zonguldak'ın denizi göz göre göre çöpe teslim ediliyor. Kozlu ilçemizde yıllardan beri bütün Zonguldak'ın çöpünün yığıldığı çöp yığınının denizle bağlantısı kesilmedi. Bu konuda seçim öncesi sözler verildi. Çalışma yapılacağı söylendi. Hiçbir adım atılmadı. Giderek kötüleşen bir halde burası böyle kendi haline bırakıldı. Bu çevre felaketini dünyanın çok az yerinde görebilirsiniz. Çöpler adeta denize boşaltılıyor. Tonlarca çöp denize karışmış durumda. Karadeniz'in getirildiği hal bu. Karadeniz zaten sürekli kirli suya, kimyasal atığa maruz kalan bir deniz. Balık popülasyonumuz sürekli azalıyor, balıkçı teknelerimiz zarar görüyor balıkçılığı da etkiliyor ve biz hala çevreyle ilgili gerekli önlemleri almış değiliz. Bir an önce önlem alınması gerekiyor. Sadece bu da yeterli değil bütün çevredeki sanayi tesislerinin kontrol altına alınması gerekiyor. Çünkü zaten bölgemizde çevre sorunlarıyla boğuşuyoruz. Artık bizim daha fazla kirliliğe, kimyasala, çöpe tahammülümüz yok. Burada dalış yapan balıkçılarımız denizin dibinin de çok kötü durumda olduğunu söylüyorlar."

Yetkililere acil önlem çağrısında bulunan Ertuğrul, deniz kirliliğinin önlenmesi için etkin denetimlerin artırılması ve kalıcı çevre politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

