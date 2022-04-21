Zonguldak'ta depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık zanlısından 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık zanlısından 3'ü tutuklandı

21.04.2022 11:45
Zonguldak'ta depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık zanlısından 3'ü tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 3'ü cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsanoğlu köyünde bir kişiye ait depoda bulunan demirlerin oksijen tüpüyle kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Operasyonda oksijen kaynağı ve tüpü, 12 kilogramlık ev tipi mutfak tüpü ve manivela ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelilerinden 3'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık zanlısından 3'ü tutuklandı
Zonguldak'ta depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık zanlısından 3'ü tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık zanlısından 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık zanlısından 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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