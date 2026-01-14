Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
14.01.2026 10:01  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta evinde elma yerken nefes borusuna parça kaçan 45 yaşındaki güvenlik görevlisi Nazmiye Esen, hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta evinde nefes borusuna elma parçası kaçan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli güvenlik görevlisi Nazmiye Esen (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

EVDE ELMA YERKEN FENALAŞTI

Olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte evde elma yedikleri sırada Nazmiye Esen'in nefes borusuna elma parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan Esen için eşi sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esen, burada tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Elma parçasının Esen'in nefes borusunu tıkadığı öğrenildi.

TÖRENİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmiye Esen'in, bugün kurum önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti Kozlu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:20
Çin’den Trump’ın İran tehdidine jet yanıt
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:56:25. #7.11#
SON DAKİKA: Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.