Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Zonguldak'ta evinde nefes borusuna elma parçası kaçan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli güvenlik görevlisi Nazmiye Esen (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

EVDE ELMA YERKEN FENALAŞTI

Olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte evde elma yedikleri sırada Nazmiye Esen'in nefes borusuna elma parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan Esen için eşi sağlık ekiplerinden yardım istedi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esen, burada tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Elma parçasının Esen'in nefes borusunu tıkadığı öğrenildi.

TÖRENİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmiye Esen'in, bugün kurum önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti Kozlu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.