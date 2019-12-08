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Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batuhan O'nun kullandığı 67 DF 894 plakalı otomobil ile Erdal A. yönetimindeki 35 AKY 34 plakalı otomobil ilçeye bağlı Filyos beldesinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Erdal A. ile diğer otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:34 Kaynak: AA
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