Zonguldak'ta Kaçak Kömür Ocağında Facia

09.02.2026 21:39
Zonguldak'ta su basan kaçak kömür ocağında bir işçi hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

ZONGULDAK'ta kaçak kömür ocağını su bastı. Olay sırasında ocakta çalışan Uğur Erikoğlu (32) hayatını kaybetti, H.G. ise (41) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak bir kömür ocağında meydana geldi. İddiaya göre, çalışma yapıldığı sırada kaçak ocağı su bastı. Mahsur kalan işçilerden Uğur Erikoğlu ve H.G.'yi suyun içerisinden mesai arkadaşları çıkararak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki müdahalelere rağmen Uğur Erikoğlu kurtarılamadı. Durumu ağır olan H.G.'nin tedavisi sürüyor. Acı haberi alan Erikoğlu'nun yakınları hastane önünde olayın üzüntü yaşadı.

Öte yandan su basan kaçak ocağının jandarma ekipleri tarafından 9 Eylül 2025'te mühürlediği ve aynı yıl 26 Aralık'ta yapılan kontrolde mührün bozulmadığının görüldüğü öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

22:06
