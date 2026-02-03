Zonguldak'ta Martı Kurtarıldı

Zonguldak'ta kanadı elektrik teline takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yayla Mahallesi'nde bir martının kanadının elektrik tellerine takıldığını görenler, durumu Zonguldak Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, merdivenli araç yardımıyla martıyı bulunduğu yerden kurtardı.
Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen martı, kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
