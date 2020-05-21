Zonguldak'ta maske takmak zorunlu hale getirildi - Son Dakika

Zonguldak'ta maske takmak zorunlu hale getirildi

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında toplandı. Toplantıda, kamu kurumlarında, toplu çalışma alanlarında, alışveriş mekanlarında, pazar ve ibadet yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, il, ilçe, belde ve büyük köylerin merkez ve ana caddelerinde, ayrıca toplu bulunulan her yerde usulüne uygun maske kullanılmasının zorunlu hale getirilmesine karar verildi. Maske takmayanlarla ilgili Kabahatler Kanuna göre 392 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Öte yandan kentte ilçeler arası geçiş kısıtlamasının 27 Mayıs saat 00.00'dan itibaren sonlandırılacağı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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