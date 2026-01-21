Zonguldak\'ta Otobüs Eve Çarptı, Facianın Eşiğinden Dönüldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kestaneci Mahallesi'nde, rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkan bir halk otobüsü yol kenarındaki tek katlı eve çarparak durabildi. Evin ve otobüsün boş olması bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Kestaneci Mahallesi Merkez Sokak üzerinde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 67 M 8009 plakalı halk otobüsü, rampadan aşağı indiği sırada iddiaya göre buzlu yolda kontrolden çıktı.

Evin boş olması faciayı önledi

Hızla savrulan otobüs, yol kenarında bulunan tek katlı bir eve çarptı. Çarpmanın şiddetiyle evde ve otobüste maddi hasar oluşurken, kaza sırasında evin ve otobüsün boş olması ve içeride büyük bir faciayı önledi.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazayla ilgili trafik ekipleri tahkikat başlattı.

Otobüsün bölgeden kepçe yardımıyla kaldırılması için çalışma yapıldı. - ZONGULDAK