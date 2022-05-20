Zonguldak'ta şaşkınlık yaratan olay! Dereden fırlayıp kaptığı ördeği önce boğdu sonra midesine indirdi - Son Dakika
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Zonguldak'ta şaşkınlık yaratan olay! Dereden fırlayıp kaptığı ördeği önce boğdu sonra midesine indirdi

20.05.2022 23:40

Zonguldak'ta Çaydamar Mahallesi'ndeki derede yaşananlar şaşkınlık yarattı. Nadir görülen bir su samuru, gözüne kestirdiği ördeği önce dereden kaptı sonra hızla uzaklaşarak başka bir yerde yedi.

Çaydamar Mahallesi'nde derede esnaf ve vatandaşlar tarafından fark edilen su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Derede görülen su samuru ağzında ördeği boğarak öldürdü. Vatandaşlar tarafından amatör kamera ile çekilen görüntülerde su samurunun ağzında ördekle beraber dereden çıkmaya çalıştığı görüntüler saniye saniye görüntülendi.

"BİZ KOŞANA KADAR BOĞMUŞTU"

Yaşanan olayı anlatan Akif Bayrak, "Arkadaşlarla burada dolaşıyorduk. Suda bir boğuşma olduğunu fark ettim. Çok fazla önemsemedim. Baya büyük olduğunu fark ettim meğerse su samuruymuş. Derede ördek vardı yemliyordu. Birden ördeği boğdu. Müdahale etmeye çalıştık ama iş işten geçti. Burada daha önce hiç su samuru görmemiştim. Su samuru ördekle beraber yukarı çıkmaya çalıştı çıkamadı. Sonra gözden kayboldu" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Esnaf, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta şaşkınlık yaratan olay! Dereden fırlayıp kaptığı ördeği önce boğdu sonra midesine indirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta şaşkınlık yaratan olay! Dereden fırlayıp kaptığı ördeği önce boğdu sonra midesine indirdi - Son Dakika
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