Zonguldak'ta şiddetli rüzgarda evin çatısı karşıdaki samanlığın üzerine devrildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kuvvetli rüzgarın etkisiyle evin çatısı, karşıdaki samanlığın üzerine uçtu.

Danışmentli köyünde kuvvetli rüzgarın etkisiyle Orhan Şen'e ait evin çatısı uçarak, yolun karşı tarafındaki samanlığa devrildi.

Evde ve samanlıkta hasar meydana gelirken, çatının zarar verdiği elektrik telleri nedeniyle köyde elektrik kesintisi yaşandı.

Köy Muhtarı Fahrettin Donat, gazetecilere, rüzgarın etkisiyle kopan çatının, yolun karşı tarafındaki samanlığa düştüğünü, bu sırada elektrik hatlarının koptuğunu belirtti.

Olayda can kaybı yaşanmamasının, en büyük tesellileri olduğunu ifade eden Donat, "Evde ve samanlıkta hasar oluştu, bununla geçmiş olsun." dedi.