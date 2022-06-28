Son dakika haberi... ZONGULDAK - Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası - Son Dakika
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Son dakika haberi... ZONGULDAK - Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası

28.06.2022 16:29

Son dakika haber... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yeri önünde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yeri önünde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Yalı Caddesi'ne araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce, tekel bayisi sahibi N.B. ile yanındaki M.Ç'ye silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Taksi durağının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, beyaz bir otomobille gelen 2 kişinin tekel bayisi önüne yürüyerek gitmesi ve saldırının ardından koşarak araçlarına binip kaçması yer alıyor. Kayıtlarda, taksi durağında oturan şoförlerin de silah seslerini duyunca kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

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Zonguldak'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı Zonguldak'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ZONGULDAK - Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ZONGULDAK - Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası - Son Dakika
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