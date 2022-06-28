Taksi durağının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, beyaz bir otomobille gelen 2 kişinin tekel bayisi önüne yürüyerek gitmesi ve saldırının ardından koşarak araçlarına binip kaçması yer alıyor. Kayıtlarda, taksi durağında oturan şoförlerin de silah seslerini duyunca kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... ZONGULDAK - Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası - Son Dakika

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