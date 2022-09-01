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Zonguldak'ta şimşekler gökyüzünü kapladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta gökyüzü şimşeklerin dansına sahne oldu. Ardından etkili olan yağış bir süre sonra etkisini kaybetti. Av yasağının kalktığı ilk gün balıkçılar ise limandan açılamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde Zonguldak semalarında şimşekler etkili oldu. Zonguldak- Ereğli arasında oluşan kütle kısa süre içerisinde il merkezinin yanı sıra Kdz. Ereğli ilçesinde de yağışa neden oldu. İl merkezinde de yağış öncesi gökyüzünü şimşekler kapladı. Oluşan şimşekler kameraya yansıdı. Hava sıcaklığının 25 dereceye düştüğü kentte kısa süreli yağış etkili oldu. Yük gemileri limana yanaşmak için açıkta sıra beklerken av yasağının kalktığı ilk gün balıkçılar limandan açılamadı.

Kent merkezinde yaşanan yağış; yerini güneşli havaya bıraktı.