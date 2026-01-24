Zonguldak'ta TIR'a Çarpan Otomobilde İki Ölü - Son Dakika
Zonguldak'ta TIR'a Çarpan Otomobilde İki Ölü

24.01.2026 12:50
Ereğli'de TIR'a çarpan otomobildeki Murat Güllü ve Harun Mutlu hayatını kaybetti, sürücü yaralı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde TIR'a çarpan otomobildeki Murat Güllü (37) ile Harun Mutlu (31) hayatını kaybetti, sürücü Berkan M. (26) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde meydana geldi. Gülüç Köprüsü'nden ana yola çıkmak isteyen Ersin T. (49) idaresindeki 34 BYT 351 plakalı TIR'a, Berkan M. yönetimindeki 67 UG 612 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Harun Mutlu ile Murat Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Berkan M., ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, Güncel, Ereğli, Güllü, Son Dakika

