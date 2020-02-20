Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ayiçi Mahallesi'nde oturan M.Ç'nin (48) uyuşturucu kullandığı ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 268 gram kubar esrar, 143 gram kenevir tohumu ile ruhsatsız tabanca ele geçilirdi.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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